"Esto es dramático": Presidente Kast lamenta muerte de niño de 12 años en encerrona en San Bernardo

23 jun. 2026 - 09:25 hrs.

El Presidente José Antonio Kast lamentó el asesinato de un niño de 12 años, quien murió tras una encerrona ocurrida durante la madrugada en la comuna de San Bernardo.

El hecho ocurrió cerca de las 01:00 de la madrugada en calle Catemito con la caletera de la Ruta 5, cuando un grupo de sujetos abordaron un vehículo donde se trasladaba un padre junto a su hijo y una tía menor.

Durante el robo, el menor no habría podido escapar por lo que quedó colgando del cinturón de seguridad mientras los antisociales se daban a la fuga.

Mega

El lamento de Presidente Kast

Previo al anuncio del proyecto que modifica el Sistema de Admisión Escolar, el Mandatario reconoció que "lamentamos el asesinato de un joven víctima de la delincuencia. Un joven aparentemente asesinado por otros jóvenes, que iba en un vehículo junto a su familia".

"12 años (tenía), que equivale más o menos a séptimo básico, que es donde uno se prepara para jugar, para tener amigos, para proyectarse en la vida. Esto es dramático", agregó.

Asimismo, manifestó que "el asesinato de un niño hace que estas cifras no lleguen a ningún destino. El dolor no se calma".

Tras ello, el Presidente Kast reflexionó sobre los autores del delito, indicando que acá "la pregunta es por qué otros niños han llegado a ser víctimas del crimen organizado, por qué otros niños han llegado a este nivel de violencia. La pregunta es dónde los perdimos".

Todo sobre Mucho gusto