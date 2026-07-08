Piden declarar Zona de Catástrofe en Corral por graves estragos del sistema frontal

08 jul. 2026 - 09:25 hrs.

Graves efectos ha dejado el sistema frontal que afecta a la zona sur del país. Anegamientos, cortes de rutas y aluviones son algunos de los diversos estragos que han provocado que autoridades soliciten al Gobierno tomar acción.

Parlamentarios como el senador Iván Flores solicitaron al Ejecutivo medidas extraordinarias para enfrentar la emergencia, entre ellas la declaración de Zona de Catástrofe.

"Nuestra región de Los Ríos ha sido y sigue siendo afectada por un frente de mal tiempo que está generando estragos enormes, aún incuantificables porque sigue en curso", señaló en su cuenta de X.

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Tras lo anterior, agregó que "se requiere de una respuesta del Estado oportuna y contundente para poder contar con los recursos que se van a necesitar de inmediato".

El llamado de la autoridad se produce en medio de las intensas lluvias que, en base a estimaciones, han dejado cerca de 80 milímetros en comunas como Corral. Eso ha provocado desbordes de ríos, inundaciones y deslizamientos de tierra en distintos sectores.

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