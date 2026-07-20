"Están pidiendo llegar con equipos de rescate": Alcalde de Alto del Carmen por búsqueda de criancera

20 jul. 2026 - 10:08 hrs.

Una criancera de 52 años sigue desaparecida tras ser atrapada por una avalancha de nieve en el sector de Juntas de Valeriano, región de Atacama.

El sistema frontal que avanza por el país dificulta las comunicaciones y el acceso a esta zona de la comuna de Alto del Carmen. El alcalde Cristián Olivares habló con Mucho Gusto sobre las labores de búsqueda y un posible sobrevuelo en la medida que las condiciones atmosféricas así lo permitan.

"Hasta hoy día no hemos tenido ninguna ningún reporte, solamente ellos como familia (de la criancera) lo que más están pidiendo es poder llegar con equipos de rescate hacia Juntas de Valeriano para realizar la la búsqueda", señaló.

Mucho Gusto / Mega

Sin embargo, la autoridad indicó que "son alrededor de 70 kilómetros (para llegar a la zona), donde hay bastantes cortes por todo el trayecto" y "comunicarnos es muy difícil producto de los cortes de luz que han habido en a lo largo de la comuna".

La noche del domingo se trató de llegar por vía terrestre y esta mañana, la alternativa sería por aire.

"Hoy día están las condiciones como para poder sobrevolar y llegar, tal vez con algún equipo de rescate. Es lo que le estamos solicitando a la Delegación Regional", agregó el edil.

Precisamente en este punto, el meteorólogo Jaime Leyton explicó que habrá una ventana entre las 09:00 a 13:00 horas antes de que vuelvan las precipitaciones de nieve en Juntas de Valeriano.

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