"Había gente atrapada en los árboles": El dramático relato de vecina aislada en sector El Islón por lluvias

20 jul. 2026 - 10:25 hrs.

Valentina Tapia es una de las vecinas afectadas por el temporal en el sector de El Islón en la comuna de La Serena, la cual se mantiene aislada por el desborde y activación de quebradas.

La mujer contó la dramática situación que viven vecinos luego de que se cortaran los caminos ante la crecida de los afluentes en la zona.

Emergencia en El Islón

"Anoche se inundaron por completo todas las casas, se llevó por completo todas las casitas de madera. Había incluso gente atrapada en los árboles", relató en Mucho Gusto, asegurando que entre vecinos debieron socorrerse.

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"Una vecina de nosotros se tuvo que subir a los árboles por el golpe del agua y los materiales", agregó.

Contó que hay más de 200 personas en el Colegio El Islón, el cual es utilizado como albergue ante la emergencia, y que la mayoría solo "salió con lo puesto".

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