Casa es destruida en casi su totalidad y temen por posible derrumbe en Illapel

21 jul. 2026 - 11:30 hrs.

Un drama vive una familia en Illapel, ya que a raíz de los fuertes sistemas frontales, su casa fue destruida casi en su totalidad y se encuentra en peligro de derrumbe.

Precisamente, la periodista Francisca Sepúlveda se trasladó hasta el sector más alto de Illapel para mostrar una casa que sufrió graves daños estructurales, dejándola prácticamente inhabitable para la familia que vivía en su interior.

Este hogar se encuentra pegado al cerro y, durante las primeras horas, a eso de las 7 de la mañana, la pared más cercana a la zona de tierra cedió por completo debido a la corrosión de las lluvias.

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Casa en riesgo de derrumbe

A raíz de esto, la casa fue empujada contra el borde y movió tanto el primer como el segundo piso. Esto causó mucho impacto en las cuatro personas que estaban en su interior, pero no quisieron dar declaraciones por el trauma que esto les generó.

De todas formas, permitieron entrar a grabar para dar a conocer su situación y ver cómo las autoridades los pueden ayudar, entendiendo que la ladera del cerro puede seguir cediendo y tener más afectados.

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