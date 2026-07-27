"Quedé en shock": El romántico momento que vivió una pareja de turistas brasileños durante su viaje por Chile

27 jul. 2026 - 16:10 hrs.

Este lunes conocimos la historia de Guilherme y Nicoli, una pareja de brasileños que escogió nuestro país para dar el gran paso de sus vidas: pedir matrimonio.

Los tortolitos acababan de bajar del bus para recorrer las coloridas calles de Valparaíso cuando fueron abordados por la periodista Kathy Ibáñez, quien comenzó consultando por los atractivos turísticos visitados.

Con una sonrisa de oreja a oreja, la joven mostró su mano, donde lo primero que se vio fue el brillo del anillo que explicaba el motivo de tanta alegría.

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Según contaron, todo ocurrió en la cima del cerro San Cristóbal con la luz de la ciudad de fondo. Eso sí, la intención de Guilherme era realizarlo en Portillo, pero el corazón le dijo que no.

"Fue sorpresa, no lo esperaba. Quedé en shock", dijo Nicoli, quien aseguró que ya le habían comunicado este gran paso a toda la familia.

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