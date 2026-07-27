GOPE rescata a hombre que pasó la noche atrapado en el entretecho de su casa tras desborde de río en Chillán

27 jul. 2026 - 13:40 hrs.

Personal del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE) de Carabineros de la Región de Ñuble rescató esta mañana a un hombre de 52 años y su perro, quienes quedaron atrapados tras el desborde del río Chillán en el sector Oro Verde.

Según detalló el periodista de Meganoticias Rodolfo Ríos, el agua alcanzó los 1,5 metros de altura al interior de la vivienda, lo que obligó a que se resguardara en el entretecho.

Heroico rescate en Chillán

La noche del domingo, personal policial realizó un primer intento de evacuación. Sin embargo, las condiciones del terreno y el comportamiento del caudal impidieron un ingreso seguro a la casa.

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De esta forma, se realizó un segundo procedimiento esta mañana, el cual terminó con el rescate del hombre y su mascota.

El sujeto fue encontrado en buenas condiciones y trasladado hasta la vivienda de un familiar.

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