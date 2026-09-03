Presidente Kast se reúne con alcalde Christopher White tras amenazas de muerte

03 sept. 2026 - 09:50 hrs.

Durante esta jornada, el presidente José Antonio Kast acudió a la Municipalidad de San Bernardo para reunirse con el alcalde Christopher White luego de que recibiese amenazas de muerte.

El jefe de Estado fue recibido por el delegado presidencial Germán Codina para expresar su apoyo personalmente al edil por la situación protagonizada por Juan Flores Valenzuela, conocido como "El Indio Juan".

Recordar que todo salió a la luz en el marco de las diligencias investigativas de la Policía de Investigaciones (PDI) para dar con el paradero del criminal, que logró escapar el 25 de febrero de la Ex Penitenciaría de Santiago.

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Escuchas telefónicas dejaron al descubierto un eventual plan para terminar con la vida del jefe comunal. Se establecían lugares, horas y seguimientos para concretar el atentado el próximo 17 de septiembre.

Según los datos disponibles, la motivación de este ataque se debería a la posición de la Municipalidad de San Bernardo de lograr mantener o tomar el control de las poblaciones Santa Rosa de Lima y San Esteban.

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