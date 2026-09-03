Milei llega a Chile para participar en Foro Madrid en medio de tensión por soberanía de Estrecho de Magallanes

03 sept. 2026 - 09:25 hrs.

El presidente de Argentina, Javier Milei, llegó este jueves a Chile, en el marco del Foro Madrid, una de las principales cumbres conservadoras internacionales, que se celebrará en Santiago este 3 y 4 de septiembre.

El jefe de Estado argentino llegó al Aeropuerto Arturo Merino Benítez a eso de las 8:45 horas, donde fue recibido por una comitiva nacional.

La visita de Javier Milei se produce luego de una serie de declaraciones y acciones por la soberanía del Estrecho de Magallanes. Y es que el jefe de la Fuerza Aérea argentina, Gustavo Valverde, indicó que dicho territorio formaba parte de la soberanía del país vecino.

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A lo anterior se suma un decreto firmado por el entonces presidente argentino Alberto Fernández en 2021, que plantea una labor compartida entre ambos países en determinadas materias vinculadas al territorio de Magallanes.

Junto con su participación en el Foro Madrid, Milei tiene agendada una reunión bilateral con el Presidente José Antonio Kast a las 12:00 horas en el Palacio de La Moneda. No obstante, el jefe de Estado descartó exigir a su par que firme la derogación del decreto.

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