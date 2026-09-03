"Nadie merece vivir con miedo": Kast respalda a alcalde White tras plan para atentar contra su vida

03 sept. 2026 - 11:00 hrs.

El presidente José Antonio Kast visitó en la Municipalidad de San Bernardo al alcalde Christopher White tras revelarse un eventual plan para atentar contra su vida, organizado por Juan Flores Valenzuela, conocido como "El Indio Juan".

En un punto de prensa, el Mandatario entregó su respaldo al jefe comunal y señaló que "nadie merece vivir con miedo. Y el crimen organizado busca siempre amenazar, intimidar. Y cuando lo logran, ganan, pero esta batalla no la van a ganar".

Kast visita a alcalde White

"Ninguna autoridad merece ser amenazada por el crimen organizado y se van a encontrar con el Estado, con toda la fuerza del Estado para encontrar, poner a disposición de los tribunales y ojalá condenar a largo tiempo a aquellos que osen amenazar a una autoridad o a un vecino", declaró.

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"Los vamos a perseguir, los vamos a encontrar y los van a condenar. Esta batalla la vamos a ganar", sostuvo.

Al finalizar, Kast reiteró su respaldo al alcalde White, a quien invitó a "no rendirse, porque esta batalla la vamos a ganar".

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