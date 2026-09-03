Se tiñó de blanco, rojo y azul: Barrio Meiggs recibe a cientos de compradores en la previa de Fiestas Patrias
A poco más de dos semanas para Fiestas Patrias, son cientos de chilenos y chilenas que realizan las últimas compras, siendo el barrio Meiggs el destino preferido.
Y es que el tradicional barrio comercial de la comuna de Santiago es el punto neurálgico para encontrar desde vestidos de huaso y huasa hasta manteles, servilletas y guirnaldas.
Con todo esto en cuenta, el equipo de Mucho Gusto se dirigió a dicho sector de la capital, donde un verdadero mar de personas caminaba por sus calles pintadas de rojo, azul y blanco.
Todos los visitantes coincidieron en la tranquilidad y seguridad que existe en la actualidad en el barrio, luego de las intervenciones para erradicar el comercio ambulante.
La periodista Darynka Marcic aprovechó su visita para vitrinear y también cotizar uno que otro traje para este 18 de septiembre, donde dijo prometer zapatear.
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