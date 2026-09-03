"¿Sigo o no sigo?": Alcalde White revela su temor tras conocer plan para atentar contra su vida

03 sept. 2026 - 11:55 hrs.

El alcalde de San Bernardo, Christopher White, conversó con Mucho Gusto sobre el plan de atentado en su contra que estaba realizando Juan Flores Valenzuela, conocido como "El Indio Juan".

La autoridad comunal dijo sin duda tener miedo, pero que esto también se ha mezclado, extrañamente, con mucha alegría. Y es que "mucha gente me escribe, me llama; uno llega a ponerse a llorar porque ve que se está valorando lo que se está haciendo".

Alcalde White habla tras conocer atentado

White contó que se enteró de que existía un plan para atentar contra su vida a través de Fiscalía, con quienes se reunió el pasado lunes de forma urgente. "Necesitamos resguardarlo, porque hay una escucha que estamos manejando que podría generar una dificultad", habrían sido las palabras que recibió.

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No fue hasta que llegó a su casa cuando digirió el hecho. "Me mandan en la punta del cerro en el fondo, porque me dicen: 'oye, están atentando contra tu vida y, por mucha investigación y todo, también no te pone solo en riesgo a ti, pone en riesgo a la familia y a los funcionarios'".

Con todo esto, decidió llamar al ministro de Seguridad, Martín Arrau, con quien tuvo una conversación que en un principio no lo dejó satisfecha. "La respuesta fue que tratemos de bajar un poco la intensidad del trabajo que se está haciendo", afirmó.

Por otra parte, el alcalde White aseguró que entró en "una contradicción natural: ¿Sigo o no sigo? Porque en el fondo tú ves tu familia, ves tu vida personal, a mí me gusta mi vida, pero también me gusta mi trabajo y tengo un compromiso".

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