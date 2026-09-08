"Es un peligro": Abogada de familia de Mariana Sepúlveda pide prisión preventiva para sospechoso

08 sept. 2026 - 14:15 hrs.

Fabiola Aliante, abogada de la familia de Mariana Sepúlveda, se refirió este martes a las eventuales medidas cautelares que podrían decretar contra el hombre que confesó ser el autor de su desaparición y crimen.

La jurista indicó desconocer mayores detalles de las pericias realizadas por Carabineros, por lo que en la audiencia de formalización esperan "conocer todo lo que se ha hecho".

Asimismo, indicó que aspiran a que el sospechoso quede bajo la medida cautelar de prisión, aunque eso "va íntimamente ligado a la información que se haya recopilado y se haya corroborado la versión de esta forma".

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"Una persona que lleva 18 años ocultando un delito como este, me parece que claramente es un peligro para la investigación", agregó.

Aliante cuestionó la existencia de una supuesta relación entre ambos, asegurando que "su vínculo de amistad no estaba en Logroño, sino en su colegio, en el club deportivo donde iba a repartir volantes".

Este artículo informa un proceso judicial en curso, por lo que los involucrados no deben ser considerados culpables hasta que la justicia lo determine.

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