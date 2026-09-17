Con looks dieciocheros y un recado a ministro Quiroz: Karen y Neme comenzaron a celebrar las Fiestas Patrias

17 sept. 2026 - 08:56 hrs.

Karen Doggenweiler y José Antonio Neme comenzaron este jueves 17 de septiembre con toda la celebración de Fiestas Patrias, en un fin de semana XL donde la cueca, el asado, las empanadas y el terremoto no faltarán.

Los conductores de Mucho Gusto aparecieron al inicio del programa con elegantes trajes de huaso y huasa, tan típicos de esta época.

Así se celebra el 18 en Mucho Gusto

Pero Neme y Karen no solo llegaron con la pinta para celebrar este 18 de septiembre, sino también con una que otra paya y frase que sacó un par de risas.

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"¡Qué maravilla, qué maravilla! ¡Comenzamos a celebrar el cumpleaños de Chile!", dijo de entrada el comunicador, dejando que su compañera luciera su hermoso traje vino tinto.

Esta época parece sacar al Neme más deslenguado, y es que bastaron solo unos segundos para que lanzaran una frase dedicada al ministro de Economía, Jorge Quiroz, y la situación financiera de nuestro país.

"¡Aunque el ministro Quiroz nos tiró el 18 más caro desde 1810, igual vamos a celebrar!", comentó entre risas.

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