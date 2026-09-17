¿Cómo estará el tiempo en Fiestas Patrias? Este es el pronóstico día por día en Santiago

17 sept. 2026 - 09:30 hrs.

Aunque más de alguno lo niegue y ponga cara, las Fiestas Patrias son sin duda la época del año que todo chileno y chilena espera. No importa el frío ni mucho menos el calor, el pie de cueca, la empanada y el sol siempre están presentes.

Por más que la fiesta se haga con lluvia o sin ella, nunca es malo mirar, aunque sea de reojo, el pronóstico del tiempo para este fin de semana XL.

Así estará el tiempo en Fiestas Patrias

El periodista especializado en meteorología de Mega, Alejandro Sepúlveda, detalló que mañana 18 de septiembre ingresa el tal llamado fresco del litoral a los valles de la zona central. Dicho fenómeno climático dejará bancos de niebla en las provincias de Melipilla, Talagante, Maipo, además del sector del poniente y sur del Gran Santiago, como Maipú, Pudahuel, Cerrillos, Estación Central, San Bernardo.

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Pese a todo lo anterior, el día en que se conmemora la Primera Junta Nacional de Gobierno, las extremas se situarán entre los 9 °C y 26 °C.

El buen tiempo continúa el 19 de septiembre, con 21 °C a la hora de la tan esperada Parada Militar. Sin embargo, en la tarde, la inestabilidad que estará en la Cordillera de los Andes podría alcanzar sectores precordilleranos y comunas como Ñuñoa y Macul.

Mientras que en la madrugada del domingo y parte de este se harán presentes precipitaciones, pero de manera intermitente.

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