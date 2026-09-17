"Te va a quemar hasta la...": El particular consejo de Neme para sobrevivir a las Fiestas Patrias

17 sept. 2026 - 11:40 hrs.

Se nos vienen cuatro días de Fiestas Patrias, donde las fondas, asados, encuentros familiares y uno que otro terremoto podrían hacer de las suyas. Por lo mismo, José Antonio Neme sacó toda su sabiduría para entregar un consejo.

Con las manos en su cinturón de cuero que lucía con su look de huaso elegante, el conductor de Mucho Gusto tomó aire y pidió la palabra a sus compañeros.

El consejo de Neme

"Les voy a dejar un consejo que, si quieren lo toman y si quieren no", mencionó ante la mirada de Karen Doggenweiler y Alejandro Sepúlveda.

Mega

"Un vaso de agua y su buena sal de fruta, porque la van a necesitar, porque la acidez, mi amor, te va a quemar hasta la puntita de la lengua", lanzó el comunicador con cierta sonrisa de maldad.

Aunque las palabras de Neme no surgen de la nada, y es que entre tanta empanada, anticucho y uno que otro sacrilegio nacional, el estómago puede jugar una mala pasada.

Todo sobre José Antonio Neme