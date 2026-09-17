"Partió lento": Roberto Saa evaluó el pie de cueca del Presidente Kast en fondas del Parque O'Higgins

17 sept. 2026 - 12:40 hrs.

La noche del jueves, el Presidente José Antonio Kast encabezó la inauguración de las fondas del Parque O’Higgins, en el marco de las Fiestas Patrias 2026.

En ese contexto es que, con libreta en mano, el periodista Roberto Saa entregó su evaluación al tradicional pie de cueca que realizó el mandatario junto a otras autoridades.

Los apuntes de Roberto Saa

El comunicador apuntó que el jefe de Estado partió lento, pero que poco a poco fue agarrando ritmo en la cueca, para terminar con una presentación digna. Eso sí, puntualizó que "el movimiento del pañuelo, lo más débil".

Mega

Mientras que la Primera Dama, María Pía Adriasola, demostró que es alguien que maneja la cueca al revés y al derecho.

Siguiendo con sus apuntes, Saa indicó que "el alcalde, Mario Desbordes, mejoró mucho. Se nota que practicó, manejó los conceptos básicos, sacó la tarea adelante".

Todo sobre Fiestas Patrias