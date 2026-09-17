"Prefiero las pencas": La pícara respuesta de alcaldesa de Papudo a Karim Butte que desató risas en MG

17 sept. 2026 - 11:00 hrs.

Las actividades para gozar en las Fiestas Patrias no están solo en Santiago. Por lo mismo, Karim Butte se trasladó hasta la comuna de Papudo, en la Región de Valparaíso, para visitar la bella fiesta costumbrista.

El reportero recorrió el evento de la comuna costera con la propia alcaldesa Claudia Adasme, quien le hizo saber que debía probar uno de los platos más característicos de la zona: la ensalada de penca.

¿Ensalada de penca o piñones?

Con la invitación hecha, se adentraron en la ruca donde eran esperados con sopaipillas mapuches, tortillas, ceviche de cochayuyo y piñones, por nombrar algunos de los platos.

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En medio de todo esto, Karim de una forma inocente le consultó a la jefa comunal cuál era su preparación preferida, sin esperar la pícara respuesta que recibiría: "Prefiero las pencas".

Los dichos de la alcaldesa sacaron carcajadas no solo del reportero, sino también de Karen Doggenweiler y José Antonio Neme que se encontraban en el estudio.

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