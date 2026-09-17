Entre un Fiat 600 y un inesperado invitado: La particular aventura de Darynka Marcic en La Pampilla

17 sept. 2026 - 10:20 hrs.

La periodista Darynka Marcic siguió este jueves con sus aventuras en La Pampilla, todo esto en la previa de lo que será el puntapié inicial de la tradicional fiesta.

En esta ocasión, la reportera se reunió con la familia Godoy, aunque para llegar al terreno del tan amoroso clan, debió subirse al auto que tanto los caracteriza: un celeste Fiat 600 del año 1979.

Con esta entrada digna de una reina, Marcic se acomodó en la mesa de los Godoy que se preparaba para tomar uno de los tantos desayunos que se les viene por delante en esta Fiesta de La Pampilla.

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Entre nietos, bisnietos, hermanos y tíos de la familia Godoy, la reportera encontró a un intruso que estaba ya instalado para comer: el alcalde de Coquimbo, Alí Manouchehri.

El jefe comunal recibió con alegría a Darynka, a quien le manifestó su ansiedad y nervios por esta Fiesta de La Pampilla que por primera vez en su historia será transmitida por Mega.

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