Tiene 77 años y hace origami para pagar sus medicamentos: La historia de Sergio que se viralizó en redes

17 sept. 2026 - 14:10 hrs.

En los últimos días se viralizó en redes sociales la historia de Sergio Carvacho, adulto mayor de la comuna de San Felipe que realiza verdaderas obras de arte con la técnica del origami.

Según contó el hombre de 77 años en Mucho Gusto, esta idea no surgió como una simple entretención, sino que es su forma de recaudar dinero para cubrir sus grandes gastos médicos.

"La jubilación que yo tengo es muy baja y no me alcanzaba realmente para los remedios", afirmó don Sergio, quien explicó que sufre de constantes dolores en sus músculos y de cabeza.

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Los médicos le diagnosticaron neuropatía periférica y hace unos meses padeció de herpes zóster. Problemas de salud que conllevan grandes gastos en medicamentos, los que fluctúan entre $200 mil y $250 mil mensuales.

En esta época del año comenzó a elaborar copos de nieve dieciocheros, los que comercializa en fondas y ramadas del Aconcagua.

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