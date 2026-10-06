Comienza desalojo y demolición de campamento en Maipú donde fue encontrado cuerpo de Ronald Ojeda

06 oct. 2026 - 08:57 hrs.

Este lunes 5 de octubre comenzó la etapa final de desalojo y demolición del Campamento Latinoamericano, ubicado en la comuna de Maipú, Región Metropolitana.

Se trata de una toma ubicada en la intersección de Camino a Melipilla con Pajaritos, donde desde la época de la pandemia del Covid-19 se instalaron 140 hogares.

Según el catastro del municipio, allí vivían más de 500 personas, de las cuales en su gran porcentaje eran extranjeros.

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Demolición de Campamento Latinoamericano

Personal del municipio, junto con Carabineros, llegó esta mañana para desalojar y comenzar con el desarme de las estructuras irregulares.

El alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, señaló que durante el último año se comenzó con un trabajo en terreno para llevar adelante un proceso pacífico, "con un retiro voluntario de las familias de forma anticipada, gracias a soluciones transitorias de arriendo previstas por el municipio".

Por su parte, Germán Codina, delegado presidencial, destacó este operativo en un lugar que era controlado por el crimen desalojado. De hecho, allí mismo se encontró el cuerpo del exmilitar venezolano Ronald Ojeda.

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