Bomberos rescata a perros atrapados en el río Mapocho tras aumento del caudal por las lluvias

06 oct. 2026 - 10:30 hrs.

Personal de Bomberos realizó un importante procedimiento durante la mañana de este martes para rescatar a perros que quedaron atrapados a orillas del río Mapocho, en un sector de la comuna de Providencia.

El hecho ocurrió cerca de las 9:34 horas, en la intersección de Santa María con Independencia, hasta donde llegó un equipo especializado para realizar el operativo.

Rescate perros

Al arribar al lugar, los voluntarios constataron que al menos dos perros permanecían a orillas del cauce, sin poder salir por sus propios medios.

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Ante esta situación, Bomberos descendió hasta el sector para alcanzar a los animales y ponerlos a resguardo con la organización Todos Somos Cholitas.

El procedimiento se produjo luego de las intensas precipitaciones registradas durante la madrugada de este martes, las que provocaron un aumento en el caudal del río Mapocho.

Finalmente, los voluntarios lograron rescatar a uno de los perros. Sin embargo, Morocho, otro de los canes que permanecía en el lugar, huyó antes de poder ser retirado del cauce.

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