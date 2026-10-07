Derrumbe en Avenida España obliga a cortar el tránsito en Viña del Mar tras intensas lluvias

07 oct. 2026 - 13:55 hrs.

Diversas afectaciones se registraron en la Región de Valparaíso producto de las intensas precipitaciones. Una de ellas ocurrió en la comuna de Viña del Mar, donde se produjo un derrumbe en Avenida España.

La emergencia se registró la tarde del pasado martes, entre el puente Capuchinos y la subida Toro Herrera, en las cercanías del Reloj de Flores.

En ese sector, las fuertes lluvias provocaron un deslizamiento de tierra desde el cerro, lo que obligó a interrumpir el tránsito por esta concurrida avenida que conecta Valparaíso con Viña del Mar.

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Durante la tarde de este miércoles, maquinaria pesada llegó al lugar para retirar los sedimentos y despejar la pista que había quedado obstruida producto de la remoción en masa.

Se espera que en las próximas horas se reanude el tránsito en todas las calzadas.

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