Con mochilas y ropa en su interior: Furgón escolar quedó atrapado en el barro tras aluvión en Las Condes

09 oct. 2026 - 10:33 hrs.

Un fuerte aluvión se registró la tarde del pasado jueves en el sector de San Carlos de Apoquindo, en la comuna de Las Condes, dejando calles cubiertas de lodo, viviendas afectadas y diversos daños producto de la fuerza de la corriente.

Durante la mañana de este viernes, el periodista Gonzalo Ramírez recorrió las principales arterias de la zona, donde equipos de emergencia y maquinaria pesada realizaban labores de limpieza, retiro de escombros y evaluación de los daños.

Impactantes imágenes tras aluvión

Las imágenes captadas durante el recorrido mostraron una decena de automóviles que quedaron atrapados entre el barro y los sedimentos arrastrados por la corriente.

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Entre los vehículos afectados había un furgón escolar que permanecía con sus puertas y ventanas abiertas.

La cámara de Mucho Gusto mostró que en su interior aún estaban las mochilas, la ropa y otras pertenencias de los niños que viajaban en el vehículo al momento de la emergencia.

La escena dio cuenta de las condiciones en que quedó el furgón tras el paso del aluvión y de la urgencia con que sus ocupantes habrían tenido que abandonar el lugar.

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