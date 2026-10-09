"Podía respirar apenas": Conductora estuvo 20 minutos atrapada bajo su auto durante el aluvión en Las Condes

09 oct. 2026 - 11:30 hrs.

El aluvión que afectó al sector de San Carlos de Apoquindo, en la comuna de Las Condes, arrastró automóviles y vehículos de transporte público, además de provocar daños en viviendas, establecimientos educacionales y centros de salud.

Entre las situaciones más dramáticas que dejó la emergencia estuvo la de una mujer que quedó atrapada debajo de su automóvil, luego de que la fuerza de la corriente volcara el vehículo.

Patricio Rey, residente del sector, relató que la víctima permaneció cerca de 20 minutos en esa situación, con gran parte de su cuerpo bajo el agua y el barro, hasta que una retroexcavadora llegó para ayudarla a salir.

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"La chica que estuvo 20 minutos bajo el auto mientras estaba al peor momento del caudal. Llegó una retroexcavadora que levantó el auto y ya pudo salir por la puerta delantera, y se arrastró hasta la entrada de mi casa", contó el vecino.

Rey también explicó que la mujer llegó en estado de conmoción debido a las difíciles condiciones que enfrentó durante el episodio.

"Ella estaba muy afectada porque estaba con barro por todo el cuerpo, podía respirar apenas. Se duchó, se le prestó ropa y, gracias a Dios, no tenía ninguna lesión", agregó.

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