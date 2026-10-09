"Estallaron las ventanas": Familia relata cómo el aluvión destruyó su vivienda en Las Condes

09 oct. 2026 - 12:14 hrs.

Carlos y Josefina son parte de las familias cuyas viviendas sufrieron graves daños tras el aluvión que afectó al sector de San Carlos de Apoquindo, en la comuna de Las Condes.

En conversación con Mucho Gusto, relataron cómo la fuerza de la corriente ingresó a su hogar, rompió ventanas, arrastró muebles y cubrió de barro la piscina de la propiedad.

"Escuché unos gritos, bajé y se vieron todas las ventanas del living con mucha agua, venía a raudales y estallaron las ventanas", contó Carlos, quien además aseguró que el refrigerador fue arrastrado varios metros al interior de la vivienda.

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El afectado señaló que, durante los 14 años que lleva viviendo en el lugar, nunca imaginó que podría enfrentar una emergencia de estas características.

Finalmente, destacó la ayuda que han recibido de efectivos del Ejército y de particulares, quienes colaboran en el retiro del barro y los escombros para avanzar en las labores de limpieza.

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