Con barro y tres autos en su fachada: Así quedó local OXXO afectado por aluvión en Las Condes

09 oct. 2026 - 11:42 hrs.

Una de las imágenes más impactantes que dejó el aluvión que afectó a Las Condes se registró en un local comercial de la cadena OXXO, ubicado en Camino El Alba, que terminó completamente inundado por el barro y los sedimentos.

La fuerza de la corriente arrastró material desde una de las quebradas del sector e incluso desplazó un automóvil hasta el interior de la tienda.

Imágenes de OXXO

Durante la mañana de este viernes, el periodista Roberto Saa llegó hasta el lugar para mostrar las consecuencias de la emergencia. En algunos sectores de la calle, el barro acumulado alcanzaba entre 40 y 50 centímetros de altura, mientras que en las inmediaciones del local la profundidad sería aún mayor.

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Asimismo, las imágenes permitieron observar que tres vehículos fueron arrastrados por el torrente y terminaron impactando contra el frontis del recinto.

En paralelo, funcionarios municipales, personal de Carabineros y efectivos militares se mantienen trabajando en el sector para retirar el material acumulado y avanzar en las labores de limpieza.

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