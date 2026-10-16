Alertan derrumbe de casona en Santiago Centro: Estructura colapsó tras intensas lluvias y granizos

16 oct. 2026 - 13:45 hrs.

Durante la noche del jueves se produjo el derrumbe de una casona en la intersección de calle Ejército con Claudio Gay, en Santiago Centro.

El hecho ocurrió alrededor de las 20:00 horas, se produjo un derrumbe estructural del inmueble, obligando la evacuación de seis personas de su interior y 40 familias del edificio colindante.

Según destacó la periodista Daniela Valdés en Mucho Gusto, el colapso se habría producido por la fatiga de la estructura a raíz de las intensas lluvias y la caída de granizos de los últimos días.

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La casona de dos pisos, construida en adobe, era utilizada de forma ilegal por cerca de 20 personas, quienes pernoctaban en su interior.

En horas de la mañana, el tránsito fue interrumpido debido a los trabajos que realizaron los equipos de emergencia.

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