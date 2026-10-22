Lluvias provocan grave inundación en sector Santa Leonor de Talcahuano: Agua ingresó a viviendas

22 oct. 2026 - 14:50 hrs.

Un complejo panorama viven residentes del sector Santa Leonor, ubicada en la comuna de Talcahuano, Región del Biobío, donde numerosas viviendas resultaron anegadas tras las intensas lluvias.

El periodista Javier Louit llegó hasta el sector para mostrar en Mucho Gusto la emergencia que dejó incluso a trabajadores sin poder salir de sus puestos.

La calle La Vega se transformó en una verdadera laguna debido al aumento del nivel del agua producto de las precipitaciones.

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Una de las vecinas conversó con el comunicador y aseguró que esta es una problemática que se repite hace más de 20 años. De hecho, solo este 2026 sus viviendas se vieron afectadas en seis ocasiones.

En ese sentido, invitó a las autoridades a realizar las canalizaciones correspondientes en el sector y no solo acudir con mitigaciones momentáneas.

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