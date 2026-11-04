Nuevo operativo en Barrio Meiggs: Instalan nuevos portones para combatir comercio informal

04 nov. 2026 - 08:55 hrs.

Un nuevo operativo comenzó este miércoles en Barrio Meiggs, en la comuna de Santiago, para combatir el comercio informal y recuperar espacios públicos.

Se trata de la quinta intervención en la zona, la cual contempla la instalación de nuevos portones, además de trabajos de limpieza, pintura, demarcación de estacionamientos y mantención de árboles.

Nueva intervención en Barrio Meiggs

Según detalló el periodista Danilo Villegas en Mucho Gusto, la intervención se realiza en el perímetro comprendido de Calle Sazié, Bacuñán Guerrero y Unión Latinoamericana, con la instalación de portones.

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Eduardo Marante, coordinador general de Barrios Comerciales en la Municipalidad de Santiago, explicó que esta zona "era uno de los puntos críticos con respecto al tráfico y comercialización de cigarros".

El procedimiento se desarrolla sin incidentes, y es que Carabineros notificó a comerciantes ambulantes y durante la noche se realizó el retiro de toldos azules.

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