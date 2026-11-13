Ministro Arrau advierte a camioneros que siguen paro: "La ley se va a cumplir y Carabineros actuará"

13 nov. 2026 - 10:55 hrs.

El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, anunció que aplicará los mecanismos que establece la ley para normalizar el tránsito en las rutas donde aún se mantiene la movilización de transportistas.

Pese al acuerdo alcanzado por el Ejecutivo con las confederaciones de camioneros, parte de las bases, además de camioneros independientes, buses interurbanos, furgones escolares, entre otros, rechazan el documento.

A través de X, el secretario de Estado aseguró que la administración del presidente José Antonio Kast "demostró su disposición al diálogo y alcanzó un acuerdo con representantes del transporte de carga".

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"Pero el derecho a manifestarse no puede transformarse en el derecho a obstaculizar carreteras, impedir el libre tránsito y perjudicar a miles de chilenos que necesitan trabajar y desplazarse", advirtió.

En ese sentido, Arrau adelantó que "la ley se va a cumplir y Carabineros actuará para resguardar la ley de tránsito y el orden público".

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