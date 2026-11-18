18 nov. 2026 - 11:15 hrs.

Un inusual robo quedó al descubierto en el Cementerio General de Los Ángeles, en la Región del Biobío, luego de que desconocidos profanaran dos tumbas para robar joyas de su interior.

De acuerdo con la información recabada por el periodista Mauricio Hidalgo en Mucho Gusto, un grupo indeterminado de sujetos ingresó al campo santo, forzaron el acceso a un mausoleo familiar e intervinieron dos sepulturas.

Robas joyas a difuntos

Las joyas robadas pertenecían a personas fallecidas de una conocida familia gitana de Los Ángeles, las cuales estarían avaluadas en cerca de $30 millones.

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El alcalde de la comuna, José Pérez, entregó detalles de lo ocurrido en Mucho Gusto y cuestionó la actitud de los guardias de seguridad, quienes no se percataron de la situación hasta el día siguiente.

"Llama poderosamente la atención que nadie escuchó nada; solamente se sorprendieron al día siguiente y anunciaron al administrador lo que estaba ocurriendo", indicó.

Las diligencias para establecer lo ocurrido, identificar a los responsables y recuperar las especies sustraídas están a cargo de la Policía de Investigaciones (PDI) por orden de la Fiscalía de Flagrancia.

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