¡Ya es de Mega! Así fue la llegada de Julio César Rodríguez al canal en el inicio de Only Friends

18 abr. 2026 - 22:16 hrs.

Este sábado, Only Friends tuvo un comienzo especial. Desde una van, José Antonio Neme pasó a buscar a Julio César Rodríguez, quien asume oficialmente como nuevo rostro de Mega.

"Ha llegado, se ha venido Vicuña Mackenna, quería doblar, quería usar la vía exclusiva, todavía no cacha que había un pasadizo Vicuña Mackenna que no se puede entrar a Mega. Se desvió un rato, pero llegó", dijo José Antonio para presentar al animador.

¿Y cómo reaccionó JC? En esta conversación de tú a tú, aseguró estar "nervioso igual. Es primera vez que voy a estar en un programa acá, primera vez que voy a entrar a un estudio desde desde que me fui hace muchos años del canal". Cabe recordar que fue hace años fue parte de Mucho Gusto.

Only Friends / Mega

Pero antes de hablar del futuro en Mega, quiso hacer un especial reconocimiento a los compañeros que dejó en Chilevisión. "Uno es un peón nomás, uno es una parte de de un equipo y sin ellos nunca hubiese brillado como brillé todos estos años".

"Yo les debo mucho. Al estar expuestos todos, necesitamos equipos con contención, con cariño, que te brinden amor", resaltó.

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