"Uno puede tener muchas vidas en una vida": JC Rodríguez se emociona al recordar el reencuentro con su padre

18 abr. 2026 - 22:42 hrs.

Julio César Rodríguez profundizó en cómo cambió su filosofía de vida tras reencontrarse con su padre, luego de crecer conflictuado con su figura.

"Tuve experiencias súper duras con mi papá, pero muy duras de niño y cuando me reencontré con él, en la última etapa de su vida, me reencontré con otro hombre que tenía una familia maravillosa, que lo adoraban, que formó una familia preciosa, que tenía unos nietos que lo querían con el alma, que tenía una esposa que lo quería", reveló.

"No tomaba una gota de alcohol; cuando vivió conmigo era alcohólico. (...) Mi papá (era) otra persona. Me enseñó que uno puede tener muchas vidas en una vida, y que él había recuperado su vida y había sido una persona increíble".

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Este reencuentro con su padre y la nueva familia que formó lo llevó a reflexionar. "Pensando en esa mesa dije, tengo dos posibilidades, o enojarme y decir, "¿por qué a mí no me tocó este papá?", o alegrarme y aceptar la enseñanza de decir "una persona en su vida puede tener muchas vidas"".

La influencia de Camila Nash para la reconciliación

Mientras estaba en pareja con Camila Nash, JC fue clases con un coach. "Vivimos una situación donde a mí me molestaban mucho los curados. (...) Entonces, a mí dice, "yo te pido perdón por esto, pero tú tienes un patrón ahí, algo que no tienes sano"".

Finalmente, esto gatilló su entendimiento. "Fui al coach, fui recordando y descubriendo el pasado con mi papá, el dolor, las fiestas y él, curado. Lo había guardado muy profundamente".

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