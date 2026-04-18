"Hay que pagar el piso": Rostros de Mega dieron la bienvenida a Julio César Rodríguez al canal

18 abr. 2026 - 23:09 hrs.

Julio César Rodríguez fue el flamante invitado de Only Friends, oficializando así su incorporación a Mega como animador y director creativo.

Junto a José Antonio Neme caminaron por una alfombra roja dispuesta especialmente para darle la bienvenida y hubo más. Un video en el que todo el canal lo recibe cálidamente en la que será su nueva casa.

¿Qué le dijeron a Julio César Rodríguez en Mega?

Conserjes, guardias, las encargadas del casino y los rostros de Mega se tomaron un momento para saludar a JC. Algunos lo conocerán, otros tendrán un reencuentro con el periodista.

Only Friends / Mega

"Julio, cómo olvidar cuando tú eras un joven jurado y yo estaba iniciando mi carrera como cantante. Aquí te espero", dijo María José Quintanilla, recordando los tiempos de Rojo.

Por su parte, Carmen Gloria Arroyo, quien recientemente se unió a las filas del canal, le dio un aviso. "Julito, bienvenido, Megamedia. Junta la billetera, hay que pagar el piso y los dos somos nuevitos, así que pajarito nuevo le toca".

Y Beto Espinoza lo recordó de sus tiempos en Detrás del Muro en Chilevisión. "Julio César, ¿qué estás haciendo acá? Más lo que nos hinchaste que nos quedáramos allá, que nos quedáramos, y aquí estás tú ahora. Bueno, en todo caso, bienvenido, pues. Bienvenido a Mega".

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