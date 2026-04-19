¿Al Festival de Viña? Esto es lo que respondió Julio César Rodríguez sobre animar en la Quinta Vergara

19 abr. 2026 - 00:40 hrs.

Una de las frases más conocidas de Julio César Rodríguez era el "haber hecho todo en la televisión", sin embargo hay un gran hito televisivo que todavía no cumple: animar el Festival de Viña del Mar.

En el juego de la verdad de Only Friends, JC tuvo que responder si le gustaría estar en la Quinta Vergara.

"Buena pregunta. Mira, es un tema el Festival de Viña... yo creo que hoy día no. A mí me han ofrecido dos veces animar el Festival de Viña y fíjate que he optado por otros proyectos. El Festival tiene un momento, tiene un lugar. (...) Creo que hoy no es mi momento; sí el de José Antonio", indicó.

Only Friends / Mega

"Cuando a mí me lo ofrecieron anteriormente, era mi momento y yo opté por otra cosa porque tenía que cambiarme canal. (...) Tienes que estar muy dispuesto a hacerlo, porque te saca energía, te compromete, te mete en un en un sitio de la televisión antigua, de la formalidad, de que todo salga bien. Entonces creo que tienes que estar dispuesto a eso también", agregó.

¿Qué piensa José Antonio Neme sobre animar Viña?

Ante la posibilidad de estar en el escenario más grande del país, Neme señaló que "siempre te preguntan. (...) En fin, yo estoy bien ahora. No sé si es mi momento o no, no lo quiero poner desde ese lugar pero mi estómago hoy día está en el matinal, está en en nuestro podcast, está aquí, está en los satélites del Festival y le celebro toda la Karen desde la primera fila".

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