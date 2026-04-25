¿Ficción o realidad? Paola Troncoso y Pato Fuentes revelan cuánto se parecen a Chofi y cabo Tapia

25 abr. 2026 - 23:10 hrs.

La Chofi y el cabo Tapia son unos de los personajes más queridos en el regreso de Detrás del Muro a Mega, por sus personalidades tan espontáneas y muchas veces poco predecibles.

En ocasiones, los personajes y sus actores comienzan a mezclarse a tal punto que los encarnan en la vida real. ¿Ocurre eso en este caso?, ¿se mimetizan Chofi y Tapia? Estas preguntas fueron contestadas por los propios protagonistas, Paola Troncoso y Patricio Fuentes.

Durante su participación en Only Friends, los intérpretes confesaron que estos personajes tienen ciertas cosas de ellos mismos. En el caso de Chofi, Troncoso aseguró que esa rapidez con la que reacciona la nana del presidente es algo muy de ella. "Yo soluciono todo", comentó.

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La actriz precisó que también existen grandes discrepancias con la vida real, puesto que es muy poco atrevida, como sí lo es Chofi.

Por su parte, Pato confesó que en el día a día es igual de tímido y "pollo" que el cabo Tapia, representándolo en exactitud.

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