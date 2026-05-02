De la mano de Don Francisco: Esta fue la primera incursión de José Miguel Viñuela en TV
En el capítulo 4 de Only Friends, tuvimos acceso a uno de los momentos cruciales en la vida de José Miguel Viñuela, y fue su debut en televisión chilena.
Precisamente, esta aparición fue en "El Clan Infantil" de Canal 13, donde Don Francisco recibía a varios niños, con los que conversaba y luego les daba regalos.
Es así como Viñuela admitió que él siempre quiso ir porque quería una de las bicicletas que regalaba el legendario animador.
La primera aparición en TV de Viñuela
"Ahí me parezco mucho a mi hijo mayor, igual, igual, igual", recalcó Viñuela, y mencionó que en dicha ocasión le escribió una carta a Don Francisco.
Y es que esta carta estaba dirigida al animador, ya que él nunca recibió una bicicleta y era lo que siempre quiso.
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