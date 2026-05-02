De la mano de Don Francisco: Esta fue la primera incursión de José Miguel Viñuela en TV

02 may. 2026 - 22:50 hrs.

En el capítulo 4 de Only Friends, tuvimos acceso a uno de los momentos cruciales en la vida de José Miguel Viñuela, y fue su debut en televisión chilena.

Precisamente, esta aparición fue en "El Clan Infantil" de Canal 13, donde Don Francisco recibía a varios niños, con los que conversaba y luego les daba regalos.

Es así como Viñuela admitió que él siempre quiso ir porque quería una de las bicicletas que regalaba el legendario animador.

Only Friends / MEGA

La primera aparición en TV de Viñuela

"Ahí me parezco mucho a mi hijo mayor, igual, igual, igual", recalcó Viñuela, y mencionó que en dicha ocasión le escribió una carta a Don Francisco.

Y es que esta carta estaba dirigida al animador, ya que él nunca recibió una bicicleta y era lo que siempre quiso.

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