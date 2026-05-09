"Una mano me agarraba": Miguelito cuenta impactante momento de su infancia asegurando intento de secuestro
En uno de los relatos más impactantes del capítulo de Only Friends, Miguelito recordó un episodio oscuro de su infancia, cuando aseguró haber vivido un intento de secuestro mientras caminaba para encontrarse con su hermana.
El comediante explicó que todo ocurrió cuando era apenas un niño, entre los 8 y 9 años, durante un viaje a Huánuco para visitar a su hermana. “Yo sentía como que una mano me agarraba y me tiraba para atrás”, relató, describiendo la sensación de que era seguido en la calle por un vehículo.
El momento de terror que vivió Miguelito
Miguelito contó que, al darse cuenta de la situación, comenzó a sospechar que algo no estaba bien y terminó siendo interceptado. Según su relato, fue subido a un automóvil y le ofrecieron comida para intentar tranquilizarlo, aunque él sospechó de inmediato que se trataba de algo extraño.
“Yo me quedé tranquilo, no hice pataletas ni nada”, recordó, explicando que en ese momento intentó mantener la calma pese a su corta edad.
El comediante aseguró que este no habría sido un hecho aislado, sino uno de los dos episodios similares que vivió durante su niñez, en un contexto que aún hoy recuerda como uno de los más difíciles de su vida.
Leer más de