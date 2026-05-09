"Tengo que alzar la voz": Miguelito y su crítica sobre la inclusión en Chile como persona de talla baja

09 may. 2026 - 23:35 hrs.

En uno de los momentos más reflexivos del capítulo de Only Friends, Miguelito entregó una mirada crítica y directa sobre la realidad de la inclusión en Chile, especialmente desde su experiencia como persona de talla baja.

El comediante fue enfático al señalar que, en su opinión, la inclusión “no existe” en la práctica cotidiana. “En un banco no hay inclusión… yo tengo que alzar la voz para que me vean”, ejemplificó, relatando situaciones simples como la atención en ventanillas o la altura de los mostradores, donde asegura que no existen adaptaciones reales.

"Se habla mucho de inclusión, pero no se practica"

También explicó que, aunque en su caso personal no enfrenta mayores dificultades en espacios como los baños, reconoció que otras personas con acondroplasia sí tienen problemas importantes de accesibilidad en su vida diaria, especialmente en infraestructura no adaptada.

Miguelito amplió su reflexión hacia la discapacidad en general, mencionando que aún hay grandes barreras en transporte público, centros comerciales y espacios públicos. “Se habla mucho de inclusión, pero no se practica”, afirmó, apuntando a lo que considera una contradicción cultural en el país.

Finalmente, sostuvo que la diferencia en el trato social hacia distintos grupos también refleja esa desigualdad. A su juicio, mientras algunas causas reciben mayor respaldo social, otras, como la discapacidad, aún son objeto de burla o indiferencia, lo que evidencia, según él, una deuda profunda en materia de educación y respeto.

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