"Ha sido desgraciada esta": Paty Maldonado recuerda la pelea que la alejó un año de Raquel Argandoña por plata

30 may. 2026 - 23:00 hrs.

En este capítulo de Only Friends, Paty Maldonado recordó la polémica razón por la que durante casi un año se distanció de Raquel Argandoña.

Todo partió cuando estaban hablando de la linda amistad que tenían, pero Mauricio Correa se metió en la conversación y recordó cuando estuvieron distanciadas por problemas de dinero.

"Nosotros no peleamos por plata... pero después fue por plata", partió diciendo Paty, y agregó que fue por terceros. Sin embargo, esto escaló a los contratos que tenían ambas cuando trabajaban en una radio.

Only Friends / MEGA

La pelea de Paty Maldonado y Raquel Argandoña

Fue así como Paty comentó que ella tenía su programa en la radio y el director de la emisora la llamó para comentarle que Raquel podía volver, pero pedía ganar mucho más dinero.

"Ha sido desgraciada esta...", comentó Paty, quien se sintió engañada ante lo mucho que pedía Argandoña y añadió que "ahí quedó la cag... y no hablamos más", mientras que Raquel expresó que estuvieron cerca de un año sin hablar.

Finalmente, destacó que todo mejoró en un cumpleaños de ella cuando Raquel le regaló una cartera que venía con una carta de disculpas en su interior.

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