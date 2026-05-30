Logo Mega

Este aviso se cerrará en segundos

"Ha sido desgraciada esta": Paty Maldonado recuerda la pelea que la alejó un año de Raquel Argandoña por plata

  • Por Matías Rivera

En este capítulo de Only Friends, Paty Maldonado recordó la polémica razón por la que durante casi un año se distanció de Raquel Argandoña

Todo partió cuando estaban hablando de la linda amistad que tenían, pero Mauricio Correa se metió en la conversación y recordó cuando estuvieron distanciadas por problemas de dinero. 

Lo más visto de Only Friends

"Nosotros no peleamos por plata... pero después fue por plata", partió diciendo Paty, y agregó que fue por terceros. Sin embargo, esto escaló a los contratos que tenían ambas cuando trabajaban en una radio.

Paty Maldonado
Only Friends / MEGA

La pelea de Paty Maldonado y Raquel Argandoña

Fue así como Paty comentó que ella tenía su programa en la radio y el director de la emisora la llamó para comentarle que Raquel podía volver, pero pedía ganar mucho más dinero.

Ir a la siguiente nota

"Ha sido desgraciada esta...", comentó Paty, quien se sintió engañada ante lo mucho que pedía Argandoña y añadió que "ahí quedó la cag... y no hablamos más", mientras que Raquel expresó que estuvieron cerca de un año sin hablar. 

Finalmente, destacó que todo mejoró en un cumpleaños de ella cuando Raquel le regaló una cartera que venía con una carta de disculpas en su interior. 

Todo sobre Only Friends

Leer más de

Minuto a minuto