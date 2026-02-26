Por segundo año consecutivo: Organización de Viña habilita Sala Calma para las personas neurodivergentes

26 feb. 2026 - 07:50 hrs.

En su compromiso con la sostenibilidad y la inclusión, la organización del Festival de Viña del Mar dispuso nuevamente de una Sala Calma en la Quinta Vergara.

Por segundo año consecutivo, se habilitó este espacio seguro para que las personas neurodivergentes también puedan vibrar con la música. Y es que los conciertos pueden llegar a ser una barrera para quienes tienen hipersensibilidad auditiva.

La denominada Sala Calma contempla una aislación sonora, que permite regular el volumen del espectáculo en el escenario a voluntad, además de disminuir los estímulos visuales.

Mega

Stephania Albert, jefa de sostenibilidad de Megamedia, declaró que "es una sala que tiene la finalidad de poder integrar a todas las personas, de que sea accesible universalmente, y que todos podamos ver espectáculos a nivel mundial y a nivel latinoamericano en las mejores condiciones. Así que estamos muy contentos en ese sentido, y eso gracias a Bizarro, a Megamedia y a la municipalidad de Viña del Mar".

Por su parte, Marjorie Frías, coordinadora de la Dirección de Desarrollo Comunitario de la Municipalidad de Viña del Mar, comentó que "es un lujo porque tiene la posibilidad de bajar el volumen, atenuar luces, tiene vidrios que filtran también mucho el sonido, lo que permite que personas neurodivergentes puedan disfrutar de este espacio, de un festival de alta convocatoria con las mejores condiciones, con inclusión real, que finalmente promueve la participación social de todas las personas que vienen a cada espacio".

Viña 2026 se vive en Mega Go. Disfruta rutinas y shows completos cuándo y dónde quieras. Sólo con plan Full".

Todo sobre Mega Sostenible