La exitosa campaña de Megamedia y Coca Cola para reciclar en la Quinta Vergara: Juntos hacemos la diferencia

Esta mañana, en una nueva actividad de Mega Sostenible, la directora de sustentabilidad de Megamedia, Paola Ferrero, estuvo junto a Coca Cola para premiar a los recicladores por su trabajo estos días de Festival de Viña del Mar.

El premio, "Juntos hacemos la diferencia", fue entregado a los recicladores de Viña del Mar que han estado sacando todos los desechos de la Quinta Vergara para luego entregárselos a ReSimple.

La alianza entre Megamedia y Coca Cola

Fue Paola Ferrero quien hizo un balance de lo que ha sido la campaña Juntos hacemos la diferencia, junto a Coca Cola que busca potenciar el trabajo de los recicladores de base.

"Destacar esta alianza con Coca Cola que es una cadena de valor muy importante, con colaboración, con trabajo en equipo, que tiene un foco muy preciso que es concientizar en temas de reciclaje, que hay actores relevantes que son los recicladores de base que a veces no conocemos su trabajo y que es tan importante en esta cadena. Por eso para nosotros como Megamedia ser un medio de comunicación que está presente que está dando a conocer estas iniciativas que está dando a conocer este trabajo invisible que se hace (...) ese es nuestro objetivo principal", comentó.

Por su parte, la directora de sustentabilidad de Coca Cola, Paola Calorio, agregó, "y a través de la campaña, Juntos hacemos la diferencia, lo que hemos logrado y lo que hemos impulsado en el marco del Festival es un llamado a los ciudadanos que cuando prefieran nuestras ricas bebidas vayan a un punto limpio, reciclen o prefieran retornable".

