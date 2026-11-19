19 nov. 2026 - 15:45 hrs.

Megamedia lleva años autoimponiéndose un compromiso con el medioambiente a través de su área de sostenibilidad, que este 2026 ha recibido un importante reconocimiento.

La Comisión de la Feria Internacional del Medio Ambiente y Sustentabilidad y la Asociación de Empresas y Profesionales para el Medio Ambiente (AEPA) nos distinguieron con el premio FIMAS 2026 en la categoría Medios de Comunicación, por nuestro compromiso de acercar, informar y amplificar la relevancia de la sostenibilidad en el desarrollo ciudadano.

"Nos gusta visibilizar a aquellos que hacen un trabajo para aportar al mundo la sostenibilidad. Estamos convencidos de que nunca vamos a lograr un mundo sostenible si no lo trabajamos entre todos", señaló Carmen Gloria Ide, presidenta de AEPA.

Megamedia

"Entregan conocimiento en la pantalla, han prestado dependencias para realizar eventos en materia de sostenibilidad, investigaciones en estos temas, por tanto, son ese promotor que nosotros necesitamos", agregó.

Por su parte, el periodista especializado en ciencia y tecnología, Daniel Silva, se manifestó agradecido por este premio.

"Estoy muy contento porque este es un reconocimiento al trabajo que hace el equipo, al trabajo que hace el ecosistema Megamedia, no solamente comunicando, que es la parte que me toca a mí. Este tipo de iniciativa, de innovación, de trabajo, de acción climática, y dando visibilidad a quienes hacen cosas, que son las personas que están acá hoy día, pero además en representación de un holding de comunicaciones que además está haciendo también sus propias acciones", expresó.

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