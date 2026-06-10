"Te va a costar caro": La amenaza de Carlos Águila a Estefanía Marquis en avance de Volverías con tu ex? 2

10 jun. 2026 - 00:08 hrs.

En el avance del capítulo 3 de Volverías con tu ex? 2, Carlos Águila y Estefanía Marquis tuvieron un fuerte cruce por los errores de su pasado.

Precisamente, en un capítulo que estará marcado por la presencia de Carmen Gloria Arroyo, quien juzgará sus acciones, la expareja se presentará en el estrado, instancia en que Estefanía aprovechará para contar todo lo que Carlos dijo de ella.

"Dijo que le robé, dijo que yo era prostituta", comentará, a lo que Carlos dirá que es mentira, pero Estefanía seguirá con su discurso y agregará "yo le pregunté si eran reales los que me contó, y él dijo que efectivamente sí lo había dicho, que estaba picado y que por eso había dicho las cosas que inventó".

El duro cara a cara que tendrá Carlos y Estefanía

Enseguida, sentados, Carlos se dirigirá a Estefanía y le dirá "te pasaste brígido, te va a costar caro", para luego entrar a la casona y contar a Raimundo Cerda "mosca muerta, le va a costar horrible caro, olvídate de la hue...".

Volverías con tu ex 2 / MEGA

La conversación seguirá después de esta actividad, donde Estefanía lo seguirá encarando por lo que dijo, momento en el que Carlos admitirá que dijo algunas cosas, pero que todo fue porque lo dejó "seco".