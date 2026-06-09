"Nunca me sentí tan dolida": Carla Ballero desmiente la cruda historia de su hermano Álvaro en VCTE 2

09 jun. 2026 - 22:32 hrs.

Este martes, Danilo 21 reveló una inédita conversación con Carla Ballero respecto a las impactantes declaraciones que emitió su hermano, Álvaro Ballero, dentro del reality Volverías con tu Ex? 2.

En el avance del segundo capítulo del programa, Álvaro relató ante sus compañeros de encierro los graves problemas que enfrentó su hermana relacionados con el consumo de alcohol y drogas.

"Cuando la Carla la internaron, yo la llevé a internarse. Yo la agarré y le dije 'te pones un pellet o te internas'... La agarro, yo la llevé y la Carla llevaba una botella de Coca-Cola Zero y era puro whisky. La Carla estaba vagando en la calle, robando para tomar", señaló en el adelanto.

La respuesta de Carla Ballero

Luego de la emisión de este polémico momento, Danilo 21 se contactó con Carla Ballero a través de redes sociales, quien entregó su versión de los hechos y no ocultó su dolor. En primer lugar, la exanimadora manifestó que "esto es muy triste. No estoy triste solamente yo, toda mi familia. No tengo nada más que decir".

Volverías con tu Ex? 2 / Mega

A su profunda tristeza, sumó un fuerte descontento con el actuar de su hermano, añadiendo: "Estoy muy decepcionada y no solamente yo, toda mi familia. Nunca me sentí tan dolida. Y nosotros estamos cuidando a sus hijos".

Finalmente, afectada por la exposición de la situación y desmintiendo los dichos de Álvaro, cerró la conversación de forma categórica. "Dani, no quiero hablar más, me hace muy mal. Aparte, hace un enredo de historias con mucha imaginación", expresó.

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