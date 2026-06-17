Inesperada acción de La Guarén en discusión desatará enojo de Nicolás Solabarrieta en Volverías con tu ex? 2

17 jun. 2026 - 09:30 hrs.

En el avance del capítulo 8 de Volverías con tu ex? 2, Nicolás Solabarrieta y La Guarén serán protagonistas de una tensa situación.

Todo comenzará cuando llegue el comentario de la madre de la artista y comentará sobre la relación: "Yo no veo mucho futuro, ya tuvieron su oportunidad y creo que es bueno que den vuelta la página, pero de buena forma".

Tras esto, el exfutbolista asegurará que ni su exsuegra ni Ivette Vergara deben involucrarse en este tema y Valentina Torres comenzará a reírse, desatando el enojo de quien fue su pololo: "¿Por qué te ríes? Fue la tónica siempre, es desgantante, si me sacas de la fiesta y después te das un piquito con mi amigo, qué quieres que te diga".

Volverías con tu ex? 2

El fuerte cruce de Luis Mateucci y Claudio Rojas

Por otro lado, Luis Mateucci le dirá a Claudio Rojas lo guapa y madura que encuentra a Hurubachi Pardo y que incluso, podría ser su novia en un futuro.

La tensión entre ambos no cesará, pues en una actividad de karaoke, el argentino le lanzará coquetos comentarios a la periodista y desatará la furia del abogado, quien le lanzará un vaso.