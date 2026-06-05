Llena de pasión y conflictos: Tonka Tomicic y Joaquín Méndez recorrieron la casona de Volverías con tu ex? 2

05 jun. 2026 - 17:15 hrs.

Este viernes Joaquín Méndez hizo un contacto desde Perú con La Hora de Jugar para mostrar la casona de los participantes de Volverías con tu ex? 2.

Precisamente, durante este contacto se encontró con Tonka Tomicic, quien hizo un recorrido por los principales lugares de Volverías con tu ex? 2, así como demostrar algunos espacios "escondidos".

Asimismo, conversamos con Paulo, uno de los organizadores de las competencias de equilibrio, fuerza e inteligencia que se presentarán en Volverías con tu ex? 2.

La Hora de Jugar / MEGA

Así es la casona de Volverías con tu ex? 2

Y es que en primera instancia vimos cómo se estaba preparando uno de los retos de Volverías a tu ex? 2, para luego pasar hasta la piscina de casi 25 metros que se encuentra en la casona, así como los espacios comunes con mesas, sillones y más.

Como era obvio, Joaquín no dejó pasar la oportunidad y se lanzó un piquero, festejando y luego, acompañando a Tonka Tomicic, mostró la casona por dentro.

Fue así como pudimos ver el lugar que alberga a todas las parejas, donde la pasión y el conflicto se hacen presentes todos los días, además de ver el living de actividades, parte de las piezas y de la cocina.

Todo sobre Volverías con tu ex? 2