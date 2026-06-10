¿Quieres ser parte del reality? Así puedes postular a Volverías con tu ex?

10 jun. 2026 - 17:15 hrs.

Con menos de una semana en pantalla, Volverías con tu ex? 2 se ha convertido en uno de los programas más vistos de la televisión, con un alto nivel de sintonía.

Con romances, conflictos y reencuentros luego de años, el reality show de parejas irrumpió por las pantallas de Mega.

Postula a Volverías con tu ex?

Si quieres ser parte de uno de los formatos más emblemáticos del canal de Vicuña Mackenna, este es tu momento.

Mega

Para postular a Volverías con tu ex? 2 debes ingresar desde ya en el formulario en Mega.cl (clic acá) y completar los siguientes datos:

Subir una fotografía personal.

Enviar un video de presentación hablando de tu ex gran amor.

Ingresar tus datos personales.

Agregar tus redes sociales.

Además, los postulantes deberán responder preguntas relacionadas con su ex gran amor; qué era lo mejor, lo peor y la razón por la cual se terminó.

Todo sobre Volverías con tu ex? 2