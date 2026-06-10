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¿Quieres ser parte del reality? Así puedes postular a Volverías con tu ex? Mega

¿Quieres ser parte del reality? Así puedes postular a Volverías con tu ex?

  • Por Sebastián Paillafil

Con menos de una semana en pantalla, Volverías con tu ex? 2 se ha convertido en uno de los programas más vistos de la televisión, con un alto nivel de sintonía.

Con romances, conflictos y reencuentros luego de años, el reality show de parejas irrumpió por las pantallas de Mega.

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Postula a Volverías con tu ex?

Si quieres ser parte de uno de los formatos más emblemáticos del canal de Vicuña Mackenna, este es tu momento.

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Para postular a Volverías con tu ex? 2 debes ingresar desde ya en el formulario en Mega.cl (clic acá) y completar los siguientes datos:

  • Subir una fotografía personal.
  • Enviar un video de presentación hablando de tu ex gran amor.
  • Ingresar tus datos personales.
  • Agregar tus redes sociales.
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Además, los postulantes deberán responder preguntas relacionadas con su ex gran amor; qué era lo mejor, lo peor y la razón por la cual se terminó.

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