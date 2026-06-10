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¿Quieres ser parte del reality? Así puedes postular a Volverías con tu ex?
Con menos de una semana en pantalla, Volverías con tu ex? 2 se ha convertido en uno de los programas más vistos de la televisión, con un alto nivel de sintonía.
Con romances, conflictos y reencuentros luego de años, el reality show de parejas irrumpió por las pantallas de Mega.
Postula a Volverías con tu ex?
Si quieres ser parte de uno de los formatos más emblemáticos del canal de Vicuña Mackenna, este es tu momento.
Para postular a Volverías con tu ex? 2 debes ingresar desde ya en el formulario en Mega.cl (clic acá) y completar los siguientes datos:
- Subir una fotografía personal.
- Enviar un video de presentación hablando de tu ex gran amor.
- Ingresar tus datos personales.
- Agregar tus redes sociales.
Además, los postulantes deberán responder preguntas relacionadas con su ex gran amor; qué era lo mejor, lo peor y la razón por la cual se terminó.
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