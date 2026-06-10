El Juicio de los Ex: Así será el programa de los eliminados del reality con Oriana Marzoli y JC Rodríguez

10 jun. 2026 - 21:40 hrs.

Si pensabas que la historia de los participantes terminaba al momento de ser eliminados de Volverías con tu Ex? 2, Mega tiene preparada una gran sorpresa para los fanáticos del reality.

Se trata de El Juicio de los Ex, el nuevo programa que reunirá a los eliminados de la competencia para analizar todo lo que ocurre dentro del encierro y entregar su visión sobre los conflictos, romances y estrategias que marcarán la convivencia.

El espacio será conducido por Julio César Rodríguez, quien adelantó cuál será el sello del programa. "Voy a reunir a los mejores", aseguró el animador, dejando en claro que el panel estará compuesto por figuras que no tendrán problemas en decir lo que piensan.

Volverías con tu Ex? 2 / Mega

Una de ellas será Oriana Marzoli, histórica protagonista de realities y ganadora de la primera temporada de Volverías con tu Ex?. Fiel a su estilo, la venezolana anticipó que no tendrá contemplaciones al momento de opinar sobre los participantes. "Yo no tengo piedad. O sea, yo digo lo que pienso, cuando quiero porque quiero. Así soy yo", expresó.

El panel también contará con la presencia del psicólogo Sergio Schilling, quien aportará una mirada especializada sobre las relaciones que se desarrollan dentro del programa. "Celos, dependencia, manipulación. Las relaciones siempre dejan huella, vamos a tener mucho que analizar", comentó el profesional.

A ellos se sumará Danilo 21, creador de contenido y conocedor del mundo reality, quien estará atento tanto a lo que ocurra dentro de la casa como fuera de ella. "Si pasó en el reality, ya lo sé, y si pasó afuera, obvio que también", afirmó.

¿Cuándo se estrenará El Juicio de los Ex?

El Juicio de los Ex se estrenará el próximo lunes 15 de junio, inmediatamente después de Volverías con tu Ex? 2 por las pantallas de Mega.

Además, el programa también estará disponible a través de la plataforma Mega Go.

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